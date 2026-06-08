'देवगौड़ा ने एनडीए को मजबूत किया, पार्टी में उनका बहुत सम्मान': कर्नाटक भाजपा प्रमुख

बेंगलुरु, 8 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया है, और इस निर्णय से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में संतोष का माहौल है।

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सोमवार को शहर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का नाम राज्यसभा के लिए विचाराधीन न होने के सवाल का जवाब देते हुए विजयेंद्र ने कहा कि देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत किया है और एनडीए का समर्थन किया है, और पार्टी उनका बहुत सम्मान करती है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर उन्हें राज्यसभा भेजने के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है और मौजूदा राजनीतिक स्थिति में, पार्टी कार्यकर्ताओं सहित ईमानदारी से काम करने वाले योग्य उम्मीदवारों को मौका दिया गया है।

प्रोफेसर एम. नागराज को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, जबकि लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य को विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये सभी विभिन्न पदों पर पार्टी संगठन में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।

उन्होंने बताया कि राज्यसभा उम्मीदवार एम. नागराज कुरुबा समुदाय से हैं और आरएसएस और एबीवीपी में सेवा दे चुके हैं। उन्होंने पार्टी में विभिन्न संगठनात्मक पदों पर कार्य किया है और राज्य भाजपा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। विजयेंद्र ने यह भी बताया कि नागराज ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के कार्यकाल के दौरान कर्नाटक लोक सेवा आयोग में सेवा दी थी।

उन्होंने आगे कहा कि विधान परिषद उम्मीदवार लिंगराज पाटिल 37-38 वर्षों से जिला और राज्य स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारियों में शामिल रहे हैं और एबीवीपी सहित पार्टी के लिए व्यापक रूप से काम किया है।

उन्होंने बताया कि रघु कौटिल्य मडीवाला समुदाय से हैं और शिक्षा और पत्रकारिता में अनुभव रखते हैं। विजयेंद्र ने कहा कि इन सभी उम्मीदवारों का चयन संतोषजनक है।

पूर्व सांसद सुमालथा अंबरीश के बारे में विजयेंद्र ने कहा कि राज्यसभा के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था। उन्होंने याद दिलाया कि जब उन्होंने मांड्या से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, तब भाजपा ने उनका समर्थन किया था और उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के लिए उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा गया था और भविष्य में उन्हें उपयुक्त पद दिया जाएगा।

गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को राज्यसभा टिकट न दिए जाने की खबरों पर भाजपा और जेडी(एस) नेतृत्व की आलोचना करते हुए इस घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से चौंकाने वाला बताया।

--आईएएनएस

एमएस/