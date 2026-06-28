'दादा, वी मिस यू', सुप्रिया सुले ने अजित पवार को किया याद, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक मैसेज

बारामती, 28 जून (आईएएनएस)। बारामती लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुप्रिया सुले ने अपने आधिकारिक ट्विटर (एक्स) हैंडल पर एक भावुक पोस्ट साझा कर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। इस पोस्ट में उन्होंने उपमुख्यमंत्री अजित पवार को याद करते हुए “दादा, वी मिस यू” ऐसा कैप्शन लिखा है।

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सांसद सुले द्वारा साझा की गई तस्वीर में दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें पुराने पलों की झलक दिखाई देती है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बीते समय की यादों को ताजा करने की कोशिश की है।

राजनीतिक मतभेदों की पृष्ठभूमि में आई इस भावुक पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग इसे पारिवारिक रिश्तों की अभिव्यक्ति मान रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल, इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और यह तेजी से वायरल हो रही है।

इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संभावित विलय को लेकर अटकलों पर सुप्रिया सुले ने पार्टी का रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी को ऐसा कोई प्रस्ताव न तो भेजा गया है और न ही प्राप्त हुआ है।

मीडिया से बात करते हुए सुले ने कहा कि किसी ने भी किसी विधायक, सांसद या किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क नहीं किया है, न ही उनकी पार्टी ने किसी से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि चर्चा कहां से शुरू हुई या किसने इसकी पहल की।

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी प्रमुख शरद पवार को न तो कांग्रेस से कोई विलय प्रस्ताव मिला है और न ही उन्होंने उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा है।

तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय या घनिष्ठ गठबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर फैली अफवाहों के बारे में पूछे जाने पर सुले ने अटकलें लगाने से परहेज किया।

भारत में मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए धर्मनिरपेक्ष, समान विचारधारा वाली क्षेत्रीय पार्टियों के विलय की संभावना पर पूछे जाने पर, सुले ने पक्षपातपूर्ण राजनीति के बजाय सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।

उन्होंने तर्क दिया कि देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति दयनीय है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक दांव-पेच खेलने का समय नहीं है और देश को बचाने की तत्काल आवश्यकता है।

--आईएएनएस

एमएस/