दतिया उपचुनाव में टिकट कटने पर बवाल, समर्थक बोले-हम भाजपा से पहले नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता

दतिया, 11 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर समर्थकों में भारी नाराजगी है। समर्थकों का कहना है कि हम भाजपा से पहले नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता हैं। उन्‍होंने भाजपा के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि वे पहले भी चुनाव जीत चुके हैं और दतिया से यह चुनाव भी जीत जाते। समर्थकों ने टिकट में बदलाव की मांग की है।

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दतिया उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर नाराजगी जताते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रघुबीर कुशवाहा ने कहा, "पार्टी कार्यकर्ता कल से ही इकट्ठा हो रहे हैं। हमने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक ही मांग है। उनका कहना है कि वे तभी हटेंगे जब बदलाव किया जाएगा।"

डबरा में सिख समुदाय के सदस्य लखविंदर सिंह कहते हैं, "हम नरोत्तम मिश्रा को बचपन और कॉलेज के दिनों से जानते हैं। मैं कई सालों से राजनीति से जुड़ा हूं और इस दौरान मैंने उन्हें कभी ऐसा कुछ करते नहीं देखा जिसके आधार पर उन्हें टिकट देने से मना किया जाए। वे पहले भी चुनाव जीत चुके हैं और दतिया से यह चुनाव भी जीत जाते। हमारा मानना ​​है कि यह गलत फैसला था।"

सिख समुदाय के सदस्य बलविंदर सिंह कहते हैं, "भाजपा बाद में पहले हम दादा के कार्यकर्ता हैं। हमारा मानना ​​है कि वे भारी अंतर से चुनाव जीत जाते, लेकिन गलत समय पर उनका टिकट वापस ले लिया गया।"

डबरा में दो बार भाजपा मंडल उपाध्यक्ष और पूर्व भाजपा पार्षद रह चुकीं हरजीत कौर बलविंदर सिंह कहती हैं, "मैं पहले भाजपा पार्षद थी और अभी मंडल उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हूं। मैं इस्तीफा देना चाहती हूं, क्योंकि अगर हमारा नेता ही पार्टी में सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या करें? नरोत्तम मिश्रा हमारे नेता हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। उन्हें टिकट न देना गलत फैसला था।"

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी