दतिया उपचुनाव : कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी, कई बूथों पर लंबी लाइनें

दतिया, 30 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग गुरुवार सुबह 7 बजे तय समय पर शुरू हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और वोटिंग शुरू होने से पहले ही कई पोलिंग स्टेशनों के बाहर वोटरों की लाइनें लग गई थीं।

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अधिकारियों ने बताया कि वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। इस उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। घनश्याम सिंह पहले भी दो बार दतिया विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, पूरे क्षेत्र में बनाए गए 291 पोलिंग स्टेशनों पर 2,20,400 वोटर वोट डालने के लिए योग्य हैं। सुबह से ही कई पोलिंग बूथों पर लंबी लाइनें देखी गईं, जो वोटरों में उत्साह को दिखाती हैं।

कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की बेटी मांडवी सिंह ने कहा, "लोग वोट देने आ रहे हैं और अपना नेता चुनने के लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूं, चुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है।"

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस इलाके के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है और वोटरों को सलाह दी गई है कि वे पोलिंग स्टेशन आते समय छाता या रेनकोट साथ लाएं।

स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र सीमा बल सहित 16 कंपनियों के कुल 1,422 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जबकि सेक्टर मोबाइल टीमें पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही हैं।

दतिया कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग के जरिए वोटिंग प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है।

ईसीआई के अनुसार, जिन वोटरों के पास अपना वोटर फोटो पहचान पत्र नहीं है, वे भी चुनाव आयोग द्वारा मंजूर 13 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई भी दिखाकर वोट डाल सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो वाली बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड शामिल हैं।

शांतिपूर्ण वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव आयोग की देखरेख में यह उपचुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार, वोटों की गिनती तय कार्यक्रम के मुताबिक 3 अगस्त को होगी।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस