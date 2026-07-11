दतिया उपचुनाव : कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को बनाया उम्मीदवार, खड़गे ने दी मंजूरी

भोपाल, 11 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश विधानसभा की दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दतिया विधानसभा सीट से पूर्व विधायक घनश्याम सिंह की उम्मीदवारी को मंजूरी दी है।

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पार्टी के इस फैसले के साथ ही दतिया सीट पर उपचुनाव का राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। कांग्रेस संगठन ने उम्मीदवार के चयन को लेकर पहले ही घनश्याम सिंह का एकमात्र नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था। शीर्ष नेतृत्व ने संगठन की सिफारिश को स्वीकार करते हुए उनकी उम्मीदवारी पर अंतिम मुहर लगा दी।

घनश्याम सिंह दतिया क्षेत्र की राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा हैं। वह पहले दतिया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और विधायक के रूप में कार्य कर चुके हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने अपना राजनीतिक केंद्र सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र की ओर स्थानांतरित किया, जहां से उन्होंने चुनावी राजनीति जारी रखी।

हालांकि, वर्ष 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में घनश्याम सिंह ने दतिया की पड़ोसी सेवढ़ा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस ने उन्हें फिर से दतिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है।

दतिया क्षेत्र में उनकी पहचान, संगठन में सक्रिय भूमिका और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। घनश्याम सिंह का संबंध दतिया राजघराने से भी माना जाता है, जिसके चलते क्षेत्र में उनकी सामाजिक और राजनीतिक पहचान मजबूत मानी जाती है।

दतिया विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों के लिए प्रतिष्ठा का मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि भाजपा भी सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है।

कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की घोषणा के बाद अब दतिया में चुनावी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में दोनों प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं के प्रचार अभियान और जनसभाओं का सिलसिला भी शुरू हो सकता है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम