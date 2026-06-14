दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, राम जन्मभूमि दान मामले में एसआईटी के गठन पर बोले नेता

लखनऊ, 14 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या स्थित राम मंदिर दान चोरी विवाद के बाद एसआईटी जांच के आदेश दिए। सरकार का दावा है कि जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

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दूसरी ओर, योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरे भारत से, जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी शामिल हैं, लोगों ने योगदान दिया। कई लोगों ने इसके निर्माण में सहयोग किया। अगर दान मामले में कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार हुआ है, तो शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने एसआईटी नियुक्त की है। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी गठित हुई है, पूरा मामला साफ हो जाएगा।

योगी सरकार में मंत्री दया शंकर मिश्र ने कहा कि सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और उचित कार्रवाई करेगी। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री आशीष सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए सरकार गलत काम में शामिल हर व्यक्ति को कड़ी सजा दिलाना सुनिश्चित करती है। इस मामले में भी एसआईटी बनाई गई है और सभी को इंतजार करना चाहिए। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्रों से धनराशि चोरी के मामले में शासन ने जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरन एस और विशेष सचिव, वित्त नील रतन को रखा गया है। एसआईटी सात दिनों के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी।

दान पात्रों से धनराशि चोरी के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही चर्चाओं और राजनीतिक बयानों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरे प्रकरण की विशेष जांच दल (एसआईटीई) से जांच कराने की मांग की थी।

दान पात्रों से धनराशि चोरी के मामले को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया था, तब से यह मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी