देश की प्रथम नागरिक को जन्मदिन की बधाई, पीएम मोदी बोले- राष्ट्रपति मुर्मु का जीवन साहस और जनसेवा की प्रेरक मिसाल

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के जन्मदिन पर उन्हें देशभर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने भी राष्ट्रपति मुर्मु को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज ओडिशा में होने वाले कार्यक्रम में उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साहस, सादगी, विनम्रता और जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से भरी उनकी जीवन-यात्रा देशभर के लोगों को प्रेरित करती रही है।"

उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मु के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा के लिए सराहना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की।

पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, "सार्वजनिक जीवन में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा की है और वे विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण के प्रति समर्पित रही हैं। भारत के विकास के प्रति उनका अटूट समर्पण बहुत प्रेरणादायक है। ईश्वर उन्हें राष्ट्रसेवा के लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। मैं आज ओडिशा में होने वाले कार्यक्रम में उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूं।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा और लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है। समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी समझदारी और प्रतिबद्धता के जरिए, वह जन-सेवा की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्र की सेवा में उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र की कामना करता हूं।"

भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखा, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसी आदर्श नेता, जिनकी प्रेरणादायक जीवन-यात्रा साहस, दृढ़ता और राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उन्हें पूरे भारत में लोगों का सम्मान और स्नेह मिलता रहा है। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें।"

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, "साधारण पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक की आपकी प्रेरणादायी यात्रा भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की शक्ति को दर्शाती है। आपका जीवन देश के असंख्य नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और वंचित वर्गों को बड़े सपने देखने और समर्पण भाव से समाज सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता है।"

शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट में आगे कहा, "प्रभु जगन्नाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुखमय जीवन तथा राष्ट्र सेवा के लिए आपके निरंतर मार्गदर्शन की कामना करता हूं।"

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने पोस्ट किया, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और सादर नमन। उनका असाधारण जीवन-सफर, जन-सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान के आदर्शों के प्रति उनका समर्पण देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और खुशियां प्रदान करे। जन्मदिन की शुभकामनाएं, राष्ट्रपति जी।"

अल्पसंख्यक कार्य व मत्स्य पालन राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भी राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की कामना करता हूं।"

--आईएएनएस

डीसीएच/