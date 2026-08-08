देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। शनिवार को भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर, पश्चिमी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है।

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शुक्रवार रात जारी आईएमडी के अनुमान के अनुसार, कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि देश के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे जलभराव, बाढ़ और बारिश से जुड़ी अन्य समस्याओं वाले इलाकों में सावधानी बरतें।

उत्तरी भारत में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि शनिवार को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी व्यापक बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है, जबकि पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

पूर्वी भारत में, ओडिशा, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में व्यापक बारिश की उम्मीद है। ओडिशा के लिए 8 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि बिहार में भी व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है।

पूर्वोत्तर में भी मौसम खराब रहने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिमी भारत में, कोंकण और गोवा में व्यापक बारिश होने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है।

दक्षिणी और प्रायद्वीपीय भारत में भी अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी ने 8 अगस्त को तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, साथ ही कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

आईएमडी ने खराब मौसम के कारण मछुआरों को ओमान, कर्नाटक और केरल के तटों सहित समुद्र के कई इलाकों में न जाने की चेतावनी भी दी है।

इस बीच, शुक्रवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक बाधित हुआ और पूरे क्षेत्र में कई आपातकालीन घटनाएं हुईं।

दक्षिण दिल्ली की एमबी रोड पर सबसे ज्यादा जलभराव देखा गया, खासकर एयरफोर्स स्टेशन के पास, जहां पानी का स्तर कथित तौर पर लगभग चार फीट तक पहुंच गया, जिससे गाड़ियां फंस गईं और ट्रैफिक बुरी तरह बाधित हुआ। खबरों के मुताबिक, पानी से भरे रास्तों पर जाने के बाद कई मोटरसाइकिलें और ऑटो-रिक्शा बंद हो गए, जबकि कुछ जलमग्न इलाकों में आवाजाही में मदद के लिए एयरफोर्स के ट्रकों का इस्तेमाल किया गया।

आईटीओ, पटेल रोड, रोहतक रोड, वजीराबाद रोड, कीर्ति नगर, शाहीन बाग, दिल्ली-जयपुर हाईवे और बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के आस-पास के इलाकों समेत कई मुख्य रास्तों पर ट्रैफिक धीमा रहा। पानी से भरे सबवे और डूबी हुई सड़कों ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस