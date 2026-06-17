दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे युवा प्रशंसक की आखिरी इच्छा पूरी करने पहुंचे पवन कल्याण

हैदराबाद, 17 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण ने बुधवार को तेलंगाना के हनमकोंडा में दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे अपने एक युवा प्रशंसक से मुलाकात कर उसकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी की।

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हनमकोंडा निवासी 17 वर्षीय निरंजन एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण उसका शारीरिक विकास रुक गया है और वह लंबे समय से बिस्तर पर है। उसने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में पवन कल्याण से मिलने की इच्छा जताई थी। यह जानकारी मिलने पर जन सेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण स्वयं उसके घर पहुंचे।

उपमुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पवन कल्याण ने निरंजन से मुलाकात कर उसे आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ मंदिर का प्रसाद भी भेंट किया। उन्होंने निरंजन के बिस्तर पर बैठकर उसका हाथ थामा, उसके साथ सेल्फी ली और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की।

पवन कल्याण ने निरंजन के माता-पिता पोनुगोटी रंगोपाल और मानसा से बातचीत कर उसकी स्वास्थ्य स्थिति और इलाज की जानकारी ली। उन्होंने परिवार को मजबूत रहने की सलाह देते हुए कहा कि ईश्वर का आशीर्वाद बच्चे के साथ है।

अपने प्रशंसक की हालत देखकर पवन कल्याण भावुक हो गए। उन्होंने निरंजन को स्नेहपूर्वक गले लगाया, उसके माथे को चूमा और प्यार से उसका हालचाल पूछा। जब निरंजन ने बताया कि वह बचपन से उनका प्रशंसक है तो पवन कल्याण भी भावुक हो उठे। उन्होंने निरंजन के स्वस्थ दिनों के वे वीडियो और तस्वीरें भी देखीं, जिनमें वह अभिनेता की तरह डांस और अभिनय करता नजर आ रहा था।

पवन कल्याण ने निरंजन को तिरुमला मंदिर का तीर्थ प्रसाद भी दिया और उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने चिकित्सा खर्च के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की।

मुलाकात के दौरान जब निरंजन के माता-पिता ने बताया कि वे पहले काकतीय अस्पताल की कैंटीन में काम करते थे, तो पवन कल्याण ने जन सेना के तेलंगाना नेताओं को उनके परिवार की आजीविका बेहतर बनाने के लिए कैंटीन की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।

इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने वारंगल स्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में निरंजन के स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष पूजा-अर्चना भी की।

पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "प्रिय निरंजन, तुम्हारी ताकत तुम्हारे संघर्ष से कहीं बड़ी है। मैं जल्द ही तुम्हें स्वस्थ, मुस्कुराते हुए और पहले से अधिक मजबूत देखने की उम्मीद करता हूं।"

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने निरंजन का वीडियो देखा था, जिसमें उसने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा कि वह यह सोचकर गए थे कि वे निरंजन की इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन वास्तव में निरंजन के साहस, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों में उसके अटूट जज्बे ने उन्हें प्रेरित किया।

पवन कल्याण ने इस दौरान सहयोग और समन्वय के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन तथा जन सेना पार्टी के तेलंगाना नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया।

--आईएएनएस

डीएससी