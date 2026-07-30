दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता पुलिस तैयार, 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड' को मिले नए यूनिफॉर्म और हेलमेट

कोलकाता, 30 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता पुलिस के 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड' की सदस्य, अब ड्यूटी के दौरान अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर खास तौर पर डिजाइन की गई गुलाबी और नारंगी रंग की वेस्टकोट पहनेंगी। इन वेस्टकोट पर देवी दुर्गा और उनके त्रिशूल की तस्वीर बनी होगी।

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'दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड' को इसी महीने की शुरुआत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था।

स्कूटर पर गश्त करने वालीं स्क्वाड सदस्यों के लिए अनिवार्य इस नई वेस्टकोट को गुलाबी और नारंगी रंगों में डिजाइन किया गया है। इस वेस्टकोट के आगे और पीछे देवी दुर्गा का चेहरा और उनका त्रिशूल बना होगा, साथ ही अंग्रेजी में 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड' लिखा होगा।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह डिजाइन स्क्वाड की भूमिका, मुसीबत में फंसी महिलाओं की सहानुभूति के साथ मदद करने और साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों और हिंसा के मामलों में सख्त कार्रवाई करने को दर्शाता है।

लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय ने लगभग 2.75 लाख रुपए की लागत से 110 वेस्टकोट का ऑर्डर दिया है। निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये वेस्टकोट प्रोफेशनल, मजबूत और आरामदायक हों, साथ ही इनसे काम करने की क्षमता पर कोई असर न पड़े।

स्क्वाड को कोलकाता पुलिस के लोगो वाले नए गुलाबी हेलमेट भी मिलेंगे। इन हेलमेट में कई परतों वाला सॉफ्ट पैडिंग, पूरी तरह से साइड प्रोटेक्शन और चिन गार्ड की सुविधा होगी, साथ ही वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। पुलिस ने लगभग 1.08 लाख रुपए की लागत से ऐसे करीब 80 हेलमेट का ऑर्डर दिया है।

दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शहर में स्कूटर पर गश्त करता है। इस पहल को एक संयुक्त गश्त नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है, जिसमें कोलकाता भर के पुलिस स्टेशनों, साइबर पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशनों और महिला सेल के कर्मी शामिल हैं।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस