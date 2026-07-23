दुर्ग में कार डिवाइडर से टकराने के बाद पेड़ से जा भिड़ी, दो की मौत

दुर्ग, 23 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गुरुवार को एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद पेड़ से जा भिड़ी। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दीपक और उसके दोस्त कौशिक के रूप में हुई है।

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दोनों गुरुवार तड़के कार से निकले थे। सेक्टर-8 से ग्लोब चौक की ओर जाते समय तेज रफ्तार कार से ड्राइवर का नियंत्रण हट गया। कार पहले सड़क के डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद पेड़ से जा भिड़ी। हादसा इतना भीषण था कि कार चला रहे दीपक और उनके साथ आगे की सीट पर बैठे कौशिक की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला के मुर्दाघर भेज दिया। शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि हादसे के समय दोनों युवक नशे में थे।

इसी महीने छत्तीसगढ़ के दुर्ग-रायपुर नेशनल हाईवे-53 पर हुए एक अन्य सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, परिवार के पांच सदस्य भिलाई-3 के सोमनी से स्कूटर पर रायपुर के वसंत विहार स्थित अपने मामा के घर जा रहे थे। इसी दौरान उनका स्कूटर ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदे एक खड़े ट्रैक्टर के पीछे से टकरा गया।

हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अमृता निर्मलकर (28), उनकी बहन लक्ष्मी निर्मलकर (26) और अमृता की बेटियों याचना (7) व डाली (4) के रूप में हुई है। हादसे में अमृता का आठ वर्षीय बेटा भावेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है।

यह हादसा कुम्हारी थाना क्षेत्र में हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो महिलाओं और दो बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई।

अमृता के पति लोकेश निर्मलकर ने पुलिस को बताया कि परिवार ने दो दिन पहले, 14 जुलाई को याचना का जन्मदिन मनाया था। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। हादसे के समय उनकी पत्नी, दोनों बच्चे और साली एक ही स्कूटर पर सवार थे।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी