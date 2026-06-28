दिल्ली: स्नैचर और चोरी का मोबाइल खरीदने वाला गिरफ्तार, लूटा गया आईफोन बरामद

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। राजधानी के पश्चिमी जिले की विकासपुरी थाना पुलिस ने स्नैचिंग के एक मामले का 30 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दो युवकों, एक युवती, और चोरी का मोबाइल खरीदने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

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पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया एप्पल आईफोन और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली है। इस कार्रवाई के साथ पुलिस ने स्नैचिंग के कुल तीन मामलों का खुलासा किया है।

25 जून 2026 को विकासपुरी थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि दो युवक और एक युवती स्कूटी पर आए और उसका आईफोन छीनकर नाला रोड की ओर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।

एसएचओ विकासपुरी इंस्पेक्टर घनश्याम किशोर के नेतृत्व और एसीपी तिलक नगर डॉ. गरिमा तिवारी के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे करीब 30 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर टेप से ढक रखा था। हालांकि पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्कूटी का पता लगा लिया।

तकनीकी निगरानी और लगातार छापेमारी के बाद पुलिस ने तीन स्नैचरों और चोरी का मोबाइल खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय एन्क्लेव निवासी अर्जुन (23 वर्ष), उत्तम नगर निवासी नकुल (23 वर्ष), उत्तम नगर निवासी कीर्ति (20 वर्ष), और उत्तम नगर निवासी विकाश उर्फ नोना (21 वर्ष) के रूप में हुई है।

--आईएएनएस

एमएस/