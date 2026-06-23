दिल्ली : सिग्नेचर ब्रिज के पास पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, राशिद हत्याकांड का मुख्य आरोपी हारून गिरफ्तार

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में पानी सप्लाई करने वाले राशिद की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हारून को मंगलवार को खजूरी खास स्थित सिग्नेचर ब्रिज के पास पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान दोनों ओर से कुल 14 राउंड गोलियां चलीं।

Read More

पुलिस ने बताया कि हारून, हारून गैंग का सक्रिय सदस्य और राशिद हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। उसे उत्तर-पूर्वी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक विशेष अभियान के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस को उसकी गतिविधियों की सटीक खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर सिग्नेचर ब्रिज के पास जाल बिछाया गया।

जब पुलिस ने हारून को रोककर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उसने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।

मुठभेड़ के दौरान एक गोली पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उसकी जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया। वहीं हारून के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की जांच के लिए क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए।

राशिद की कुछ दिन पहले दयालपुर स्थित उसकी दुकान के अंदर घुसकर तीन हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) एचजीएस ढालीवाल के अनुसार राशिद का संबंध कथित तौर पर गैंगस्टर नसीम दुर्रानी और उसके आपराधिक नेटवर्क से था। शुरुआती जांच और स्थानीय खुफिया जानकारी में सामने आया कि यह हत्या दुर्रानी और हारून गैंग के बीच लंबे समय से चली आ रही गैंगवार का नतीजा हो सकती है।

इस मामले में दयालपुर पुलिस पहले ही तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं क्राइम ब्रांच ने भी अनवर ठाकुर-हारून गैंग से जुड़े दो नाबालिग शूटरों को पकड़ा था। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए इंस्पेक्टर मान सिंह और इंस्पेक्टर सुंदर गौतम के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस