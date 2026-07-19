दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी का मामला सुलझाया, तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राजेश (18), कुणाल (22) और इमरान (23) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, तीनों एक सेक्सटॉर्शन (यौन शोषण के बहाने ब्लैकमेलिंग) आधारित साइबर ठगी गिरोह से जुड़े थे।

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दिल्ली पुलिस के अनुसार, गंगा विहार इलाके के 44 वर्षीय एक व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 6 मई को उन्हें व्हाट्सएप पर एक अज्ञात महिला की वीडियो कॉल आई। महिला ने खुद को उनके सोशल मीडिया की एक परिचित बताकर विश्वास में लिया और उन्हें कपड़े उतारने के लिए उकसाया। इस दौरान उनकी आपत्तिजनक वीडियो गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर ली गई।

इसके बाद उन्हें कई अनजान नंबरों से कॉल आए, जिनमें कॉल करने वालों ने खुद को पुलिस अधिकारी, सोशल मीडिया अधिकारी और सरकारी अधिकारी बताया। उन्होंने वीडियो वायरल करने, कानूनी कार्रवाई में फंसाने और गिरफ्तार करवाने की धमकी दी। लगातार डराने-धमकाने और डर के कारण शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खातों में लगभग 5.80 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए।

जब ​​उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो वह साइबर पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई गई। टीम ने बारीकी से तकनीकी और वित्तीय जांच शुरू की। जांच के दौरान ठगी की रकम का एक हिस्सा राजेश और कुणाल के बैंक खातों तक पहुंचा, जिसके आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर-53 के रहने वाले आरोपी राजेश को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच के दौरान एक और अकाउंट होल्डर कुणाल की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। उसकी जानकारी के आधार पर तीसरे आरोपी इमरान को भी पकड़ा गया, जो एटीएम से धोखाधड़ी के पैसे निकालने के मामले में शामिल था। अपराध करने में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन उसके पास से बरामद किया गया।

लगातार पूछताछ के दौरान आरोपी ने राजस्थान के मेवात इलाके से चल रहे एक संगठित सेक्सटॉर्शन सिंडिकेट का खुलासा किया। फिलहाल दिल्ली पुलिस गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

--आईएएनएस

डीसीएच/