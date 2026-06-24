दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस, तीन नाबालिगों को पकड़ा

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले को सुलझाते हुए तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। युवक को कई बार चाकू मारा गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने खुलासा किया कि हत्या की वजह 150 रुपए को लेकर हुआ झगड़ा था।

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दिल्ली पुलिस की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि तिलक नगर इलाके में सोमवार को एक पीसीआर कॉल मिली थी। कॉल करने वाली महिला ने बताया कि उसके भाई को जांघ और पीठ पर चाकू मारा गया है और उसे डीडीयू अस्पताल लाया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल व्यक्ति की पहचान पारस के तौर पर हुई, उसे तीन जगह चाकू मारा गया था। दो बार बाईं जांघ पर और एक बार पीठ पर वार हुआ था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचने पर टीम को घटनास्थल पर खून के धब्बे मिले।

शिकायत के बाद एक एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई। मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। जांच के दौरान कॉल करने वाली महिला (मृतक की बहन), जो तिलक नगर की रहने वाली है, का बयान दर्ज किया गया। उसने बताया कि उसे उसका भाई घर के पास घायल और बेहोश हालत में मिला था व उसे हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

टीम ने तुरंत इलाके के सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया और लोकल इंटेलिजेंस जुटाई। सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच और लगातार इंटेलिजेंस जुटाने के बाद तीन नाबालिगों की पहचान की गई और उन्हें तिलक नगर के चौकखंडी इलाके में बी-ब्लॉक के पास एक लोकल पार्क से पकड़ा गया।

लगातार पूछताछ के दौरान नाबालिगों ने बताया कि लगभग 40-45 दिन पहले पारस (मृतक व्यक्ति) ने उनमें से एक से जबरदस्ती 150 रुपए लिए थे और पैसे वापस करने से मना कर दिया था। 21-22 जून की रात को, उन्होंने इस बात को लेकर पारस से झगड़ा किया। बहस के बाद पारस मौके से भाग गया। बाद में रात करीब 12:15 बजे उसे फिर से ढूंढा, पकड़ा और उसके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान एक नाबालिग ने पारस को कई बार चाकू मारा, जिससे जानलेवा चोटें आई थीं।

फिलहाल, तीनों नाबालिगों को हिरासत में रखा गया है।

--आईएएनएस

डीसीएच/