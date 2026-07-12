दिल्ली पुलिस ने कीचड़ उछलने को लेकर हुई हत्या के सिलसिले में पांच नाबालिगों को हिरासत में लिया

नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने पांच नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि सभी लड़कों ने गुरुवार को गलती से कीचड़ उछलने के बाद 34 वर्षीय व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी थी।

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दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच और स्थानीय आधार पर जुटाई गई जानकारी के बाद सभी पांच नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उनसे वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित बंसी लाल पुरानी दिल्ली की लाला लाजपत राय मार्केट में एक सीसीटीवी की दुकान पर काम करते थे। वे अशोक विहार इलाके में केशव पुरम की तरफ प्रेम बारी पुल के पास बेहोश हालत में मिले। उनके सीने, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू के कई घाव थे। उन्हें तुरंत दीप चंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि नहर के पास वाली जगह पर कीचड़ जमा था और लोग अक्सर वहां खुले में शौच के लिए जाते थे। बंसी लाल भी शौच के लिए उसी कीचड़ वाली जगह से गुजर रहे थे, तभी लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हो गई और मामला जल्द ही हिंसक हो गया।

झगड़े के दौरान एक नाबालिग ने कथित तौर पर चाकू निकाला और बंसी लाल पर कई बार वार किए। आरोप है कि बाकी लड़कों ने भी हमले में उसका साथ दिया। इसके बाद सभी लड़के मौके से भाग गए।

पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। जल्द सीसीटीवी और स्थानीय आधार पर मिली जानकारी से पुलिस को आरोपी लड़कों के बारे में पता चला। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को एक-एक कर हिरासत में ले लिया। फिलहाल, मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है।

--आईएएनएस

डीसीएच/