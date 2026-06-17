दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का बड़ा रैकेट पकड़ा, एक गिरफ्तार

द्वारका, 17 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के द्वारका जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का एक बड़ा रैकेट पकड़ा है। पीएस द्वारका नॉर्थ की टीम ने हरियाणा से लाई जा रही 1900 क्वार्टर अवैध देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शराब से भरी सफेद रंग की कार भी जब्त कर ली है।

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द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह (आईपीएस) के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। 13 जून 2026 की शाम को गश्त के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हरियाणा से नाला रोड होते हुए अवैध शराब से लदी एक सफेद रिट्ज कार द्वारका आ रही है। सूचना के आधार पर टीम ने दिल्ली जल बोर्ड सर्विस रोड, गोल्फ लिंक रोड, और सेक्टर-16डी के पास नाकाबंदी कर चेकिंग की।

पुलिस ने 25 वर्षीय राहुल उर्फ राहुल (पुत्र हरिओम) को मौके पर ही दबोच लिया। आरोपी हरियाणा के रोहतक जिले के वीपीओ इस्माइला, तहसील सांपला का निवासी है। उसके कब्जे से 'फाल्कन फ्रॉस्ट संतरा' ब्रांड की देसी शराब के 38 कार्टन बरामद किए गए। हर कार्टन में 50 क्वार्टर थे, इस प्रकार कुल 1900 क्वार्टर शराब जब्त की गई।

एसडीपीओ व एसीपी किशोर कुमार रेवाला की देखरेख में इंस्पेक्टर सुनील कुमार रोहिल्ला (एसएचओ द्वारका नॉर्थ) की टीम ने यह सफल ऑपरेशन अंजाम दिया। टीम में एएसआई राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल महिपाल, विकास कुमार और दिनेश कुमार शामिल थे।

इस मामले में पीएस द्वारका नॉर्थ में एफआईआर नंबर 192/2026 दर्ज कर दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33/38/58 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पूछताछ में आरोपी राहुल ने बताया कि परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण वह इस गैरकानूनी धंधे में शामिल हो गया था। पुलिस ने आरोपी के अन्य साथियों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे छानबीन शुरू कर दी है।

द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने कहा, "अवैध शराब की तस्करी और इसके संगठित धंधे को जड़ से खत्म करने के लिए हमारा अभियान निरंतर चल रहा है। युवाओं को नशे की लत और अवैध व्यापार से दूर रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयों को तेज किया जाएगा।"

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि द्वारका क्षेत्र में अवैध शराब की सप्लाई रोकने के लिए नियमित गश्त, नाकाबंदी और गुप्त सूचनाओं पर आधारित छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। इस सफलता को टीम वर्क और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया गया है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम