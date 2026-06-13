दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी के मोबाइल अनलॉक कर बेचने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की पूर्वी जिला स्पेशल स्टाफ ने मोबाइल चोरी और अवैध तस्करी से जुड़े एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 45 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 22 मोबाइल फोन बॉडी, एक लैपटॉप और मोबाइल फोन की सुरक्षा प्रणाली को तोड़ने में इस्तेमाल होने वाला चीनी एएमपी (एएमपी) टूल बरामद किया है।

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पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी करोल बाग के गफ्फार मार्केट स्थित एक मोबाइल रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर सर्विसिंग केंद्र का संचालन करते थे। आरोप है कि वे चोरी या संदिग्ध तरीके से प्राप्त मोबाइल फोन खरीदकर अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से उनके सुरक्षा लॉक और फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन (एफआरपी) को बायपास करते थे, जिससे उन्हें दोबारा बेचने में आसानी हो सके।

पूर्वी जिला पुलिस को मोबाइल फोन बरामदगी अभियान के दौरान इस नेटवर्क के बारे में विशेष सूचना मिली थी। इसके बाद स्पेशल स्टाफ की टीम ने तकनीकी जांच, स्थानीय स्तर पर पूछताछ और निगरानी के जरिए जानकारी की पुष्टि की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर करोल बाग के बीडन पुरा इलाके में स्थित 'केजीएन सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट' पर छापा मारा गया।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। मौके पर मौजूद व्यक्तियों से बरामद मोबाइल फोनों के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई संतोषजनक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय मोहम्मद जलाल और 27 वर्षीय इमरान के रूप में हुई है। मोहम्मद जलाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र का निवासी है, जबकि इमरान नई दिल्ली के राजपुर खुर्द एक्सटेंशन का रहने वाला है। दोनों 12वीं पास हैं और मोबाइल सॉफ्टवेयर तकनीशियन के रूप में कार्य कर रहे थे।

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे चीनी एएमपी टूल का उपयोग कर मोबाइल फोनों के एफआरपी और अन्य सुरक्षा फीचर्स को हटाते थे। पुलिस का कहना है कि इस तकनीक की मदद से मोबाइल फोनों की पहचान छिपाई जाती थी, जिससे उन्हें ग्रे मार्केट में आसानी से बेचा जा सके।

जांच के दौरान बरामद सात मोबाइल फोन दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज चोरी और गुमशुदगी के मामलों से जुड़े पाए गए हैं। इनमें मधु विहार, न्यू अशोक नगर, मंडावली, गाजीपुर, रेलवे पुलिस, पानीपत और मुजफ्फरनगर के मामले शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, शेष बरामद मोबाइल फोनों की पहचान और उनके वास्तविक मालिकों का पता लगाने के लिए आईएमईआई विश्लेषण और विभिन्न राज्यों की पुलिस इकाइयों के साथ समन्वय किया जा रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम