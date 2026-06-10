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दिल्ली: पाक आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया पेश, बड़े शहरों में हमले की थी साजिश

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 10, 2026, 11:27 AM
दिल्ली: पाक आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया पेश, बड़े शहरों में हमले की थी साजिश

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े 4 आतंकियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद इन आतंकियों को पटियाला हाउस कोर्ट मे पेश किया गया।

आरोप है कि ये संदिग्ध आतंकी देश की राजधानी को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इनका मकसद दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आतंकी हमला करने का था। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी दिल्ली, मुंबई और पंजाब से हैं। कुछ लोग विदेशी भी हैं। पकड़े गए लोगों का मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन सामने आया है।

सभी गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में हमला करने की साजिश रच रहे थे। कोर्ट में जिन आतंकियों के पेश किया गया, उनके नाम आंग कामी लामा (काठमांडू), हरविंदर सिंह (लुधियाना), गगनदीप सिंह (लुधियाना) और मंजीत सिंह (लुधियाना) शामिल हैं।

इससे पहले आरोपी हरविंदर सिंह, मनजीत सिंह, गगनदीप सिंह और अंग कामी लामा को 30 मई को अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें आगे की पूछताछ के लिए सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

इन चारों को दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने एक कथित पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल के संबंध में गिरफ्तार किया था। जांचकर्ताओं का दावा है कि इनके दाऊद इब्राहिम के डी-कंपनी नेटवर्क से संबंध थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों और संचालकों के निर्देश पर काम कर रहे थे।

दिल्ली और कई उत्तरी राज्यों में चलाए गए समन्वित अभियानों के दौरान जांचकर्ताओं ने संदिग्धों से भारी मात्रा में पाकिस्तान निर्मित हथगोले, ग्लॉक पिस्तौल और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किया था।

अब तक की जांच के अनुसार, आतंकी मॉड्यूल ने कथित तौर पर दिल्ली, मुंबई और पंजाब के विभिन्न स्थानों जैसे प्रमुख शहरों में सरकारी प्रतिष्ठानों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों सहित कई संवेदनशील स्थानों की रेकी की थी।

--आईएएनएस

एमएस/