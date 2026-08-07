दिल्ली नॉर्थ-वेस्ट पुलिस का 'ऑपरेशन राहत', 72 घंटे में 23 गिरफ्तार, 1.5 करोड़ के 390 चोरी के मोबाइल बरामद

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। नॉर्थ-वेस्ट जिला पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम पर लगाम कसने के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन राहत' के तहत 72 घंटे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 1.5 करोड़ रुपए के 390 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

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डीसीपी नॉर्थ-वेस्ट आकांक्षा यादव ने बताया कि यह ऑपरेशन 4 से 6 अगस्त के बीच चलाया गया। इसमें पुलिस स्टेशन स्टाफ और स्पेशल यूनिट्स समेत करीब 150 पुलिसकर्मियों की टीम शामिल थी। अभियान का मुख्य उद्देश्य डकैती, स्नैचिंग, चोरी और वाहन चोरी के मामलों में शामिल गिरोहों पर शिकंजा कसना था।

पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए 23 आरोपियों में सीसीएल, कुख्यात चोर, लुटेरे और स्नैचर शामिल हैं। इनके पास से 390 चोरी और छीने गए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

इसके अलावा पुलिस ने 66 चोरी के दोपहिया वाहन और कारें भी जब्त की हैं। आरोपियों से 19 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इनमें कुछ सोफिस्टिकेटेड हथियार और इलेक्ट्रिक पिस्टल भी शामिल हैं। पुलिस ने 21 चाकू भी बरामद किए हैं। ऑपरेशन के दौरान करीब 62 लाख रुपए की सोने और चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई।

डीसीपी ने बताया कि एक विशेष मामले में अकेले करीब 12 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई। जांच में पता चला कि आरोपी चोरी का सोना गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में गिरवी रखकर उस पर लोन ले लेते थे। इस नेटवर्क में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने चोरी और छीने गए मोबाइल के रिसीवर नेटवर्क पर भी कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी के मोबाइल फोन दिल्ली के एक डीलर मार्केट में बेच देते थे। वहां से इन फोनों को तोड़कर स्पेयर पार्ट्स के रूप में आगे बेचा जाता था। पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े रिसीवरों को भी गिरफ्तार किया है।

डीसीपी आकांक्षा यादव ने कहा कि 'ऑपरेशन राहत' का मकसद सिर्फ आरोपियों को पकड़ना नहीं था, बल्कि चोरी और लूट के पूरे नेटवर्क को तोड़ना था। उन्होंने दावा किया कि इस अभियान के बाद नॉर्थ-वेस्ट जिले में डकैती, स्नैचिंग और बैग स्नैचिंग जैसी घटनाओं में कमी आई है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम