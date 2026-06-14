दिल्ली: मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने पूठ खुर्द में 10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री और बवाना के विधायक रविंदर इंद्राज सिंह ने रविवार को दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड फंड के तहत पूठ खुर्द गांव में 10 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की।

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अधिकारी ने एक बयान में कहा कि इन परियोजनाओं में गांव की सड़कों को मजबूत करना, फुटपाथ बनाना, नालियों का विकास और जल निकासी व्यवस्था व नागरिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई अन्य कार्य शामिल हैं।

रविंदर इंद्राज सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से पूठ खुर्द और आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जलभराव की समस्या कम होगी और स्थानीय निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा, "ग्रामीण इलाकों में आपसी कनेक्टिविटी को मजबूत करने से रोजाना आने-जाने में आसानी होगी, व्यावसायिक गतिविधियों तक पहुंच बेहतर होगी और जरूरी सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। यह पहल दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

रविंदर इंद्राज सिंह ने कहा कि दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड फंड से दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में आधुनिक और बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि पूठ खुर्द में शुरू की गई विकास परियोजनाएं केवल सड़कों और नालियों के निर्माण तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें गांव के समग्र विकास, जीवन की बेहतर गुणवत्ता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सोच के साथ तैयार किया गया है।

मंत्री ने कहा कि मजबूत सड़कें, कुशल जल निकासी व्यवस्था और बेहतर कनेक्टिविटी ही टिकाऊ ग्रामीण विकास का आधार हैं।

उन्होंने कहा कि बस एक दिन पहले ही दीप विहार में 20 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की गई थीं और अब पूठ खुर्द में 10 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

मंत्री इंद्राज ने कहा कि यह बवाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता और केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

आने वाले समय में ये विकास पहल जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी और क्षेत्र के लोगों को इन परियोजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा और वे इनके सकारात्मक प्रभाव को महसूस कर सकेंगे।

मंत्री इंद्राज ने कहा कि दिल्ली सरकार, दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से, बवाना विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और कॉलोनी में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में विकास, स्वच्छता, परिवहन सुविधाओं और नागरिक बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी, ताकि ग्रामीण दिल्ली को विकास की मुख्यधारा से और बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी