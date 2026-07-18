दिल्ली: मशहूर इंडस्ट्री लीडर रविकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। देश के जाने-माने इंडस्ट्री लीडर रविकांत ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अपनी किताब 'लीडिंग फ्रॉम द बैक – टू अचीव द इम्पॉसिबल' की एक कॉपी सौंपी।

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प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा कि जाने-माने इंडस्ट्री लीडर रविकांत ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अपनी किताब 'लीडिंग फ्रॉम द बैक - टू अचीव द इम्पॉसिबल' की एक कॉपी दी।

डॉ. रविकांत दुनिया भर में मशहूर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं, जिन्होंने एक्सट्रैक्टिव, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 50 साल के कॉर्पोरेट अनुभव के साथ कई ग्लोबल ग्रुप्स को लीड किया है। उनकी सबसे नई पोस्ट टाटा में वाइस चेयरमैन के तौर पर थी।

वह यूके की वारविक यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियल प्रोफेसर और आईआईटी खड़गपुर में जाने-माने प्रोफेसर हैं।

रविकांत ने टाटा मोटर्स में सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया और बाद में बोर्ड के वाइस चेयरमैन बने। उन्होंने यूके में जगुआर लैंड रोवर; साउथ कोरिया में टाटा देवू के एक्विजिशन को लीड किया और टाटा मोटर्स, थाईलैंड और दूसरी कंपनियां शुरू कीं, जिससे रेवेन्यू 1.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 39 बिलियन डॉलर हो गया। वे टाटा एडवांस्ड मैटेरियल्स, स्पेन में हिस्पानो कैरोसेरा, यूके में टाटा मोटर्स यूरोपियन टेक्निकल सेंटर, टाटा मार्को पोलो, टाटा थाईलैंड, टाटा देवू जैसी कई कंपनियों के चेयरमैन और टाटा इंडस्ट्रीज, वोल्टास, वेदांता लिमिटेड और जगुआर लैंड रोवर जैसी कई दूसरी कंपनियों के डायरेक्टर रहे हैं।

वह फिलिप्स इंडिया, कोन लिमिटेड (हेलसिंकी), हॉकिन्स कुकर्स लिमिटेड और एक्सेंचर इंडिया के बोर्ड में भी काम करते हैं।

रविकांत ने मेयो कॉलेज से अंडरग्रेजुएट की डिग्री ली; इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर से बीटेक (ऑनर्स); एस्टन यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूके से इंडस्ट्री में मैनेजमेंट टेक्नीक में एमएससी की डिग्री ली; और एस्टन यूनिवर्सिटी से डीएससी (ऑनर्स) की डिग्री ली।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी