दिल्ली: मानसून से पहले एनडीएमसी ने सड़क कटाई पर प्रतिबंध लगाया

नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। आगामी मानसून के मौसम को देखते हुए और जनता की असुविधा से बचने तथा सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने मंगलवार को निर्णय लिया कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सड़क काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

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एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि मानसून के मौसम में निर्बाध जनसुविधा और सुरक्षा परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

उन्होंने कहा कि भारी बारिश के दौरान सुचारू यातायात बनाए रखने, दुर्घटनाओं को रोकने और नागरिक व्यवधानों को कम करने के लिए सड़क काटने की गतिविधियों पर रोक लगाना और चल रहे कार्यों की समय पर बहाली सुनिश्चित करना जैसे सक्रिय उपाय आवश्यक हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मानसून के महीनों के दौरान जलभराव, सड़क क्षति, यातायात व्यवधान और निवासियों और यात्रियों को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए सड़क काटने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

बयान में आगे कहा गया है कि यह प्रतिबंध सड़कों की संरचनात्मक अखंडता बनाए रखने और एनडीएमसी क्षेत्र में सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

एनडीएमसी द्वारा सड़क कटाई से संबंधित जारी प्रमुख निर्देशों में कहा गया है कि जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को असुविधा से बचाने के लिए मानसून शुरू होने से काफी पहले सभी चल रहे सड़क कटाई कार्यों को विधिवत पूरा किया जाना चाहिए, साफ-सुथरा समतल किया जाना चाहिए, फिनिशिंग की जानी चाहिए और पूरी तरह से बहाल किया जाना चाहिए।

बयान में कहा गया कि जिन मामलों में सड़क कटाई की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ऐसी अनुमतियां प्रतिबंधित अवधि के दौरान निलंबित रहेंगी।

एनडीएमसी ने सभी संबंधित विभागों, उपयोगिता एजेंसियों, ठेकेदारों और कार्यान्वयन संगठनों को इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने और व्यापक जनहित में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

--आईएएनएस

एमएस/