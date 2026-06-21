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दिल्ली में विधायक जन सेवा सदन और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का उद्घाटन, भाजपा नेताओं ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 21, 2026, 05:39 PM
दिल्ली में विधायक जन सेवा सदन और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का उद्घाटन, भाजपा नेताओं ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। विधायक जन सेवा सदन और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का उद्घाटन रविवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों की सराहना की और दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के एक वर्ष के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा, "पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरे कर लिए हैं, जो भारत के किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है। उनका कार्यकाल न सिर्फ सबसे लंबा रहा है, बल्कि अत्यंत असरदार भी रहा है। इससे 140 करोड़ भारतीयों को फायदा पहुंचा है और उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है।"

मल्होत्रा ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित बताया था। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार को एक साल पूरा होने पर भी उन्होंने बेहतरीन काम किया है। 15-20 साल से अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया है, जिससे दिल्लीवासियों को राहत मिल रही है।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने जन सेवा सदन की उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा, "जन सेवा के लिए एक वेबसाइट बहुत जरूरी है। एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग चार लाख लोग होते हैं। हर व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय वे अपनी शिकायतें और समस्याएं वेबसाइट के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।"

तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं? ये वे लोग हैं जिन्हें देश के सिस्टम, संवैधानिक संस्थाओं और युवाओं पर कोई भरोसा नहीं है। विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, लेकिन हमने कभी इतने कमजोर विपक्ष की कल्पना भी नहीं की थी।"

सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मैं सीएम रेखा गुप्ता का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दिल्ली में हमारी सरकार को सिर्फ एक साल हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में संगम विहार के लोगों की हर इच्छा पूरी होगी। हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचेगा, सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और जल-जमाव की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।"

भाजपा विधायक अजय महावर ने उद्घाटन समारोह की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा, "आज जन सेवा केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और सांसद मनोज तिवारी ने किया। साथ ही विकसित भारत संकल्प सम्मेलन भी आयोजित हुआ। मैं इन दोनों सम्मानित नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं।"

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी