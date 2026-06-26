दिल्ली में दलाई लामा से मिले किरेन रिजिजू, बोले- घुटने की सर्जरी के बाद तेजी से हो रहे स्वस्थ

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। हाल ही में घुटने की सर्जरी कराने वाले दलाई लामा के बारे में रिजिजू ने कहा कि वह अच्छे स्वास्थ्य में हैं और तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं।

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रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए लिखा, "मैं नई दिल्ली में परम पावन दलाई लामा का स्वास्थ्य जानने गया। उन्हें अच्छे उत्साह में और घुटने की हालिया सर्जरी के बाद तेजी से स्वस्थ होते देखकर खुशी हुई। मैंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी करुणा, ज्ञान और विनम्रता हमेशा की तरह प्रेरणादायक है।"

कुछ दिन पहले दलाई लामा की नई दिल्ली के एक अस्पताल में बाएं घुटने की सफल रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी। उनके कार्यालय के अनुसार, ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और 90 वर्षीय आध्यात्मिक गुरु डॉक्टरों की निगरानी में लगातार स्वस्थ हो रहे हैं।

दलाई लामा के निजी चिकित्सक डॉ. त्सेतन दोरजी सादुत्सांग ने बताया कि सर्जरी बेहद सफल रही। ऑपरेशन के बाद उन्हें स्थिर स्थिति में अस्पताल के कमरे में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी रिकवरी संतोषजनक है और उनका मनोबल भी अच्छा है।

दलाई लामा के कार्यालय ने उपचार के दौरान अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और प्रशासनिक टीम की पेशेवर सेवाओं तथा देखभाल के लिए आभार भी व्यक्त किया।

इससे पहले वर्ष 2024 में दलाई लामा ने न्यूयॉर्क में अपने दाएं घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई थी। उस सर्जरी के बाद वह जल्द ही स्वस्थ होकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने लगे थे।

स्वास्थ्य लाभ के बाद दलाई लामा जून के अंत तक अपने वार्षिक ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए लद्दाख जाने वाले हैं। वह हर साल मानसून के दौरान धर्मशाला की बजाय लद्दाख में समय बिताते हैं।

इस वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाने वाला उनका 91वां जन्मदिन भी लद्दाख में ही मनाए जाने की संभावना है।

दलाई लामा शांति, करुणा और अहिंसा के अपने संदेश के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हैं। उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी पर राजनीतिक नेताओं, अनुयायियों और शुभचिंतकों की लगातार नजर बनी हुई है।

--आईएएनएस

डीएससी