दिल्ली में तीन दिवसीय 'त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल' का उद्घाटन, पूर्वोत्तर के विकास पर जोर

नई दिल्ली/अगरतला, 27 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए 'एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट' की परिकल्पना के साथ काम किया है। ताकि इसकी अपार प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा का उपयोग किया जा सके।

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त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल के अवसर पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने इस क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा का लाभ उठाकर इसकी अपार क्षमता को उजागर करने का प्रयास किया है, ताकि यह यहां के लोगों की समृद्धि का आधार बन सके।

तीन दिवसीय त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल और प्रदर्शनी का उद्घाटन शनिवार को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा के अनानास की गुणवत्ता और अनूठी विशेषताओं को प्रदर्शित करना और राज्य के इस प्रीमियम फल को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देना है।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने पहले तीन दिवसीय (27-29 जून) त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

मुख्यमंत्री साहा ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल महोत्सव 2026 के उद्घाटन के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई।

उन्होंने त्रिपुरा सरकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और त्रिपुरा के प्रसिद्ध 'रानी पाइनएप्पल' को व्यापक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने की इस सराहनीय पहल से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि प्रकृति की प्रचुरता से संपन्न त्रिपुरा अपने बागवानी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की अनूठी प्राकृतिक परिस्थितियों से उत्पन्न अपनी विशिष्ट सुगंध और मिठास के लिए जाना जाने वाला 'क्वीन पाइनएप्पल' त्रिपुरा के लोगों के लिए गर्व का स्रोत है। इस असाधारण उत्पाद को जीआई टैग मिलना त्रिपुरा की समृद्ध कृषि विरासत की एक महत्वपूर्ण मान्यता है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह प्रशंसनीय है कि यह महोत्सव किसानों, उद्यमियों, निर्यातकों, शोधकर्ताओं, उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं को एक साझा मंच पर लाता है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के सहयोग से मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने, नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और हमारे किसानों के लिए अधिक अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से आजीविका में सुधार होगा और त्रिपुरा प्रीमियम अनानास के एक प्रमुख वैश्विक स्रोत के रूप में स्थापित होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्रिपुरा के लोगों के स्नेह और प्रेम ने उन्हें हमेशा से ही अत्यंत प्रभावित किया है।

--आईएएनएस

एमएस/