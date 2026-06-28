दिल्ली में तेज गर्मी से लोग बेहाल, आईएमडी ने बताया कब मिलेगी राहत

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। रविवार को दिल्ली में मौसम मुख्यतः साफ रहने के साथ तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कुछ जगहों पर दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दोपहर या शाम के समय हल्की आंधी-तूफान आने की भी संभावना जताई गई है।

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भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुमान के मुताबिक, रविवार को अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जो बुधवार तक गिरकर 35-37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। न्यूनतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

हालांकि, ज्यादा नमी के कारण गर्मी का अहसास ज्यादा होगा, जिससे दोपहर के समय हीट इंडेक्स लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ज्यादा तापमान और नमी के कारण राजधानी में लोगों को परेशानी हो सकती है और गर्मी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

शनिवार को भी दिल्ली में भीषण गर्मी देखने को मिली थी। अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि हीट इंडेक्स 48.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे बाहर का माहौल रिकॉर्ड किए गए तापमान की तुलना में कहीं ज्यादा गर्म महसूस हो रहा था।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा और पिछले दिन की तुलना में 2.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, हालांकि यह शुक्रवार के तापमान से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम था।

दिल्ली के अन्य मौसम केंद्रों पर भी न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया। पालम में न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन की तुलना में 0.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, जबकि लोधी रोड पर 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

आईएमडी ने बताया कि शनिवार तड़के दिल्ली के कुछ हिस्सों में बहुत हल्की बारिश हुई, लेकिन दिन के बाकी समय में कोई खास बारिश नहीं हुई। रविवार को भी मौसम गर्म रहने की उम्मीद है, हालांकि आईएमडी ने आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान की संभावना जताई है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलेंगी तथा हवा के झोंके 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं।

आगे की बात करें तो, आईएमडी ने मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और राजधानी में बारिश व आंधी-तूफान का अनुमान जताया है।

आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, "आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को मौसम की स्थिति और तेज़ हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।"

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस