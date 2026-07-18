दिल्ली में रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने सब-रजिस्ट्रार समेत दो को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में दिल्ली के नांगलोई स्थित पंजाबी बाग के सब-रजिस्ट्रार और एक निजी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

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सीबीआई ने 17 जुलाई 2026 को उक्त आरोपियों के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सब-रजिस्ट्रार ने संपत्ति के उपहार विलेख को निष्पादित करने के लिए शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

सीबीआई ने 17 जुलाई को जाल बिछाकर सब-रजिस्ट्रार और एक निजी व्यक्ति को शिकायतकर्ता से 80,000 रुपए की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। भ्रष्टाचार के मामलों को देखने या सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने पर नागरिकों को ऐसे मामलों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे सीबीआई कार्यालय, एसीबी, दिल्ली, पहली मंजिल, सीबीआई बिल्डिंग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली जाकर या 011-24367887 और मोबाइल नंबर 9650394847 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या कोई भी प्रासंगिक जानकारी साझा कर सकते हैं।

--आईएएनएस

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