नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जनता पर लगातार महंगाई का बोझ डाल रही है।

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उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो आशंकाएं जताई थीं, वे अब एक-एक करके सच साबित हो रही हैं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को चेताया था कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो बिजली के दाम बढ़ेंगे, मोहल्ला क्लीनिकों की व्यवस्था कमजोर होगी, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति खराब होगी तथा गरीबों और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जाएगा।

उन्होंने दावा किया कि आज दिल्ली में वही परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। भाजपा सरकार केंद्र सरकार की नीतियों का अनुसरण करते हुए महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार पहले ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर चुकी है और अब दिल्ली सरकार ने बिजली दरों में बढ़ोतरी कर जनता को एक और झटका दिया है।

आप नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ रही है और कई स्थानों पर यह लगभग दोगुनी हो चुकी है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में मकानों और बस्तियों को तोड़े जाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवारों और आम नागरिकों के लिए दिल्ली में जीवन यापन करना लगातार कठिन होता जा रहा है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बिजली महंगी होने से सबसे अधिक असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग अब महसूस कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई बातें केवल राजनीतिक बयान नहीं थीं, बल्कि भविष्य को लेकर दी गई चेतावनियां थीं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार से बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लेने और जनता को राहत देने की मांग की है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी