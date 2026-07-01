दिल्ली में होने वाले विरोध-प्रदर्शन से पहले कैबिनेट में फेरबदल करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर, 1 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से पहले वह अपनी कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल करेंगे।

Read More

सीएम उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर में दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं होने वाली हैं।

उन्होंने कहा कि एनसी जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर एक अहम बैठक करेगी।

इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, ताकि जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके और यह तय किया जा सके कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन होने वाले प्रदर्शन में कौन से नेता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे।

कैबिनेट विस्तार और फेरबदल के बारे में उमर ने कहा कि यह प्रक्रिया दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले पूरी कर ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह फैसला हाल ही में हुई दाचीगाम बैठक के बाद लिया गया। सरकार के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए मंत्रिपरिषद का विस्तार और फेरबदल जरूरी हो गया है। यह उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता संभालने के बाद से पहला बड़ा फेरबदल होगा।

मुख्यमंत्री पर यह दबाव रहा है कि उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्री विधायकों के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं। 3 जून को दाचीगाम बैठक के दौरान कुछ एनसी विधायकों ने उमर के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था कि कुछ मंत्री विधायकों द्वारा उठाए गए जन-मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इस स्थिति के कारण सत्ताधारी पार्टी और जनता के बीच की दूरी बढ़ रही है।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी