दिल्ली में बारिश: फायर डिपार्टमेंट को घर और पेड़ गिरने की कई सूचनाएं मिलीं

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भारी बारिश के बीच दिल्ली दमकल विभाग को गुरुवार देर रात से अब तक नौ घर गिरने की घटनाओं और कम से कम 16 पेड़ उखड़ने की सूचना मिली है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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दमकल विभाग के अनुसार, आधी रात से ही पूरे घर या आवासीय ढांचों के कुछ हिस्सों के गिरने की सूचना मिली है।

इसके अलावा, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 16 पेड़ उखड़ने की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं।

अधिकारियों ने बताया कि घर गिरने की एक घटना में तीन महिलाएं घर के अंदर फंस गईं। दमकल विभाग की मदद से उन्हें बचा लिया गया।

दिल्ली और आसपास के एनसीआर में शुक्रवार को लगातार बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित भी हुआ।

कई दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में दस्तक दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि क्षेत्र के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है।

दक्षिण दिल्ली के दुर्गा विहार में लगातार बारिश के कारण जलभराव हो गया, वहीं देवली रोड पर भी भारी बारिश से बाढ़ आ गई। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी शहर नोएडा में भारी बारिश के चलते सेक्टर 95 अंडरपास में भीषण जलभराव हो गया, जहां महामाया फ्लाईओवर के नीचे गहरे पानी में एक एम्बुलेंस फंस गई।

जलभराव के अलावा, दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात जाम की सूचना मिली, जिनमें महरौली-बदरपुर रोड, आईटीओ, वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर क्षेत्र, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग, पीरगढ़ी और शाहीन बाग शामिल हैं।

आईएमडी ने कहा कि उत्तरी भारत में सक्रिय कई मौसम प्रणालियों के दुर्लभ संयोजन के कारण भारी बारिश हो रही है। विभाग ने चेतावनी दी है कि मानसून की तेज बारिश से जलभराव, यातायात बाधित और स्थानीय बाढ़ आ सकती है, खासकर निचले इलाकों में।

--आईएएनएस

एमएस/