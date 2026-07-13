दिल्ली में अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़, कार से सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। हाल ही में शुरू किए गए खास अभियान "नशे पर लगाम, देश को सलाम!!" के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अवैध शराब के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान के तहत डीसीपी कुशल पाल सिंह के निर्देशों पर द्वारका डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने अवैध शराब जमा करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। अलग-अलग ब्रांड की 1133 बोतल अवैध शराब बरामद की गई। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

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छावला इलाके में अवैध शराब के भंडारण के बारे में खास गुप्त जानकारी मिलने पर स्पेशल स्टाफ की एक विशेष टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। टीम ने चिह्नित जगह पर छापेमारी की और गैर-कानूनी बिक्री और वितरण के लिए एक कार में अवैध रूप से जमा की गई भारी मात्रा में अल-अलग ब्रांड की अवैध शराब (1113 बोतल) बरामद की। इस ऑपरेशन के दौरान, अशोक शर्मा पिता कुंदन मल शर्मा नाम के आरोपी को मौके से पकड़ा गया। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है।

बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ छावला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी अशोक अवैध शराब का आदतन सप्लायर है और पहले भी दिल्ली आबकारी अधिनियम के 3 मामलों में शामिल रहा है। पुलिस शराब कहां से लाई गई थी, इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और पूरी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

आरोपी ने छावला पुलिस स्टेशन के इलाके में एक छिपी हुई जगह पर गैर-कानूनी तरीके से भारी मात्रा में शराब जमा कर रखी थी। बरामद की गई शराब को दिल्ली आबकारी अधिनियम के नियमों से बचते हुए, गलत तरीके से आर्थिक लाभ कमाने के लिए दिल्ली में गैर-कानूनी रूप से सप्लाई और बेचा जाना था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

--आईएएनएस

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