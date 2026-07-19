दिल्ली में असम के लोगों के लिए बनेंगी सात समर्पित सुविधाएं, बाराक भवन की भी तैयारी: सीएम सरमा

गुवाहाटी, 19 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में असम के लोगों के लिए जल्द ही सात समर्पित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनका उद्देश्य दिल्ली आने वाले छात्रों, मरीजों, सरकारी अधिकारियों, नौकरी तलाशने वालों और अन्य आगंतुकों को बेहतर आवास एवं सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

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मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मौजूदा असम हाउस के अलावा मध्य दिल्ली और द्वारका में तीन नए परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली में असम के लोगों के लिए कुल सात समर्पित सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

सरमा ने बताया कि इन नए परिसरों में से एक में नामघर (असम का पारंपरिक सामुदायिक प्रार्थना स्थल) और एक कन्वेंशन हॉल भी बनाया जाएगा। इससे दिल्ली में रहने वाले और आने वाले असमिया समुदाय को सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए एक साझा मंच मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि द्वारका में कार्बी भवन और दिमासा भवन का निर्माण भी जारी है। इन भवनों का उद्देश्य कार्बी और दिमासा समुदाय के लोगों को दिल्ली में आवास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समर्पित स्थान उपलब्ध कराना है।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य सरकार बाराक घाटी के लोगों के लिए भी एक अलग परिसर बनाने की योजना पर काम कर रही है। सरमा ने कहा कि अगला प्रोजेक्ट संभवतः बाराक भवन होगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, यह पहल राज्य से बाहर रहने वाले या दिल्ली आने वाले असम के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ राजधानी में असम की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं के शुरू होने से दिल्ली में ठहरने की क्षमता बढ़ेगी और नामघर तथा कन्वेंशन हॉल जैसी सुविधाओं के माध्यम से असम की सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा मिलेगा।

गौरतलब है कि नई दिल्ली स्थित असम हाउस लंबे समय से राज्य सरकार के आधिकारिक अतिथि गृह के रूप में कार्य कर रहा है, जहां सरकारी प्रतिनिधिमंडलों के अलावा पात्र आगंतुकों को भी आवास की सुविधा दी जाती है। नई परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यह व्यवस्था और अधिक व्यापक एवं सुविधाजनक हो जाएगी।

--आईएएनएस

डीएससी