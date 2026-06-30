दिल्ली: कार में युवती से यौन संबंध की मांग, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक 24 वर्षीय महिला ने एक व्यक्ति पर कार के अंदर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

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महिला की शिकायत के अनुसार, आरोपी उसका परिचित है। वह उसे मोमोज खिलाने के बहाने बाहर ले गया और बाद में सीएनजी भरवाने के लिए रुकने की बात कहकर गाड़ी को एक सुनसान इलाके की ओर मोड़ दिया।

महिला का आरोप है कि उस व्यक्ति ने अश्लील बातें करना शुरू कर दिया और यौन संबंध बनाने की मांग की। उसने महिला को गलत तरीके से छुआ और उसे कार से बाहर नहीं निकलने दिया। महिला ने पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया और पुलिस को मामले की सूचना दी। शिकायत के आधार पर मंडावली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोपी को पकड़ लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, वायरल वीडियो में महिला को उस व्यक्ति से उसे जाने देने की गुहार लगाते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में दिख रहा है कि वह व्यक्ति अश्लील बातें कर रहा है, जिससे महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हमले के दौरान उसने पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया।

गाली-गलौज और अश्लील बातों से भरे उस कांपते हुए वीडियो में महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "अगर तुमने मुझे छुआ भी, तो मैं किसी गाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे दूंगी।"

हाल ही में पुणे में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। चलती कार में एक महिला वकील के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। पुलिस ने इस मामले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। अब, देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसी ही घटना सामने आई है।

महिला का यौन उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति उसका परिचित है। शिकायत के अनुसार, वह उसे मोमोज खिलाने के बहाने बाहर ले गया और फिर एक सुनसान इलाके में उसका शोषण करने की कोशिश की। महिला ने पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया।

29 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक प्राइवेट स्कूल के केयरटेकर को मिली जमानत रद्द कर दी थी। उस पर स्कूल परिसर में तीन साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप था। कोर्ट ने उसे 1 जुलाई को सरेंडर करने का आदेश दिया था।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी