दिल्ली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश के योगदान को याद किया

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने चौधरी ब्रह्म प्रकाश की दूरदर्शिता और नेतृत्व की सराहना की, जिसने शहर की लोकतांत्रिक और विकासात्मक यात्रा को आकार दिया।

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पूर्व मुख्यमंत्री की 108वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा, "चौधरी ब्रह्म प्रकाश के असाधारण योगदान को माने बिना आधुनिक दिल्ली की कहानी नहीं लिखी जा सकती।"

उन्होंने कहा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने बहुत कम उम्र में ही खुद को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया था और बिना किसी राजनीतिक पद या निजी लाभ की इच्छा के ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में शामिल हो गए थे।

उन्होंने बताया कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने केवल देश की आजादी में योगदान देने के लिए सार्वजनिक जीवन में कदम रखा था। उन्होंने उस दौर में असाधारण साहस दिखाया, जब औपनिवेशिक शासन का सामना करना कोई मामूली काम नहीं था।

स्पीकर ने कहा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने दिल्ली के विकास, किसानों के कल्याण और राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए अथक प्रयास करते हुए भी सादा और सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीया।

उन्होंने कहा कि सत्ता के पदों पर रहने के बावजूद चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने कभी संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा और उन आदर्शों पर अडिग रहे जिनके लिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लड़ाई लड़ी थी।

इस कार्यक्रम में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा और राजकुमार भाटिया के साथ-साथ चौधरी ब्रह्म प्रकाश के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी मौजूद थे।

स्पीकर ने यह भी कहा कि साहस और दृढ़ विश्वास चौधरी ब्रह्म प्रकाश के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएं थीं।

तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के साथ उनके मतभेदों का जिक्र करते हुए स्पीकर गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में नेहरू के बड़े कद के बावजूद चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने अपनी चिंताएं जाहिर करने में कभी संकोच नहीं किया, जब भी उन्हें लगा कि दिल्ली और वहां के लोगों के हितों के लिए ऐसा करना जरूरी है।

स्पीकर ने कहा कि उनके (चौधरी ब्रह्म प्रकाश के) कार्यों में उन नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना झलकती थी जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे।

दिल्ली विधानसभा परिसर में लगी चौधरी ब्रह्म प्रकाश की प्रतिमा का जिक्र करते हुए स्पीकर गुप्ता ने कहा कि यह सम्मान उस अपार आदर और पहचान को दर्शाता है जो उन्होंने जीवन भर की सेवा से हासिल की थी।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, ने जाने-माने नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश की याद में बनी प्रतिमा का उद्घाटन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद दिल्ली विधानसभा परिसर का दौरा किया था।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी