दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि, भाजपा नेताओं ने उनके विकास कार्यों को किया याद

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय राजधानी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और दिल्ली के विकास में उनके योगदान को याद किया।

Read More

साहिब सिंह वर्मा के बेटे और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई भाजपा सांसद अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि साहिब सिंह वर्मा का असमय निधन दिल्ली और पूरे देश के लिए बड़ी क्षति थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के विकास को नई दिशा दी और राजधानी में लोगों के बीच आत्मविश्वास का माहौल बनाया।

मनोज तिवारी ने कहा कि आज भी लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया। यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि पर हर साल बड़ी संख्या में लोग उनके स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह उनके प्रति जनता के सम्मान और प्रेम का प्रमाण है।

वहीं, भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी साहिब सिंह वर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में देश और दिल्ली की सेवा की। उन्होंने विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू कीं।

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मांग की कि सरिता विहार स्थित 'ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद' का नाम साहिब सिंह वर्मा के नाम पर रखा जाए, ताकि उनके योगदान को स्थायी सम्मान मिल सके और आने वाली पीढ़ियां भी उनके कार्यों को याद रखें।

दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साहिब सिंह वर्मा को दिल्ली का महान सपूत बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा एक समर्पित जनसेवक के रूप में राजधानी की सेवा की। उनके नेतृत्व में ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक केंद्रों के निर्माण और विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली मेट्रो सहित कई बड़ी विकास परियोजनाओं की मजबूत नींव रखने में भी साहिब सिंह वर्मा की दूरदर्शी सोच का अहम योगदान रहा।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस