दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कचरा उठाने वाली 917 मॉर्डन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को वेस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में घर-घर जाकर कचरा उठाने और उसे दूसरी जगह ले जाने (सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन) के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने कचरा उठाने वाली 917 आधुनिक (मॉर्डन) गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई।

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इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली (एमसीडी) के सफाई कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने कर्मचारियों की लगन से की गई सेवा की तारीफ की और एक साफ-सुथरी और सुंदर दिल्ली बनाने में उनके अहम योगदान को सराहा।

उन्होंने कर्मचारियों के साथ खाना भी खाया और उनकी निष्ठा और सेवा के लिए उनका आभार जताया।

इस मौके पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही, एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवार और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद सिर्फ कचरा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि एक आधुनिक, टेक्नोलॉजी पर आधारित, पारदर्शी और नागरिकों पर केंद्रित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है।

उन्होंने कहा कि इस नए सिस्टम से घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने का काम ज्यादा कुशल, समय पर और जवाबदेह बनेगा, साथ ही यह दिल्ली को साफ-सुथरा, स्वस्थ और सुंदर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

उन्होंने भरोसा जताया कि आधुनिक टेक्नोलॉजी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की भागीदारी से दिल्ली देश की सबसे साफ और सबसे अच्छी तरह से मैनेज की जाने वाली राजधानी बनेगी।

एक सरकारी बयान के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट में वेस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 25 वार्डों के लगभग 4.5 लाख परिवार शामिल होंगे।

बयान में कहा गया है कि इसे पहले चरण में छह वार्डों में शुरू किया गया है, जबकि बाकी 19 वार्डों को 31 अगस्त तक इस सिस्टम के दायरे में लाया जाएगा।

साफ-सफाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, समय पर और कुशलता से घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने के मकसद से 917 अत्याधुनिक गाड़ियों और कचरा उठाने वाले आधुनिक उपकरणों का बेड़ा तैनात किया गया है।

बयान में कहा गया कि इस बेड़े में तंग गलियों में आसानी से पहुंचने के लिए 225 ई-रिक्शा, 550 मिनी टिपर, 52 कॉम्पैक्टर, 41 हुक लोडर, 28 टाटा 407 गाड़ियां, 10 डंपर, छह बिन वॉशर, 123 एफसीटीएस बिन और 1,300 लीटर क्षमता वाले 1.1 सीबीएम बिन शामिल हैं। ये आधुनिक संसाधन हर घर से 100 प्रतिशत, समय पर और प्रभावी ढंग से कचरा इकट्ठा करना सुनिश्चित करेंगे।

--आईएएनएस

एमएस/