दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 74 सरकारी डॉक्टरों के तबादले की सिफारिश की

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को उपराज्यपाल टीएस संधू से 74 सरकारी डॉक्टरों के तबादले की सिफारिश की। इनमें वे 39 डॉक्टर भी शामिल हैं जो 5 साल से ज्यादा समय से तिहाड़ और मंडोली जेलों में तैनात हैं। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।

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मुख्यमंत्री के अनुसार, यह सिफारिश हेल्थकेयर सेवाओं के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को मजबूत करने और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ज्यादा असरदार बनाने की कोशिशों के तहत की गई है।

सिफारिश के मुताबिक, तिहाड़ और मंडोली जेलों में 5 साल या उससे ज्यादा समय से काम कर रहे 39 डॉक्टरों के ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस लिस्ट में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) दोनों शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि इनमें से कई डॉक्टर 2014 से एक ही जगह पर तैनात हैं और उनका कार्यकाल 11 साल से ज्यादा हो गया है। इस प्रस्ताव में उनकी जगह पर लगभग 35 अन्य डॉक्टरों को तैनात करने की बात भी शामिल है। कुल मिलाकर, लगभग 74 ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा गया है।

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का मानना ​​है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पोस्टिंग की समय-समय पर समीक्षा से हेल्थकेयर सेवाओं की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट की अलग-अलग यूनिट्स को ज्यादा सक्षम, जिम्मेदार और जन-कल्याण पर केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद उपलब्ध ह्यूमन रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है, ताकि नागरिकों को अच्छी हेल्थकेयर सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने कहा कि हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक सुधार, संसाधनों का संतुलित इस्तेमाल और जवाबदेही की संस्कृति जरूरी है। इस नजरिए के साथ, संस्थानों में ह्यूमन रिसोर्स की तैनाती की समीक्षा की जा रही है और जहां भी जरूरत हो, सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी भावना के साथ, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) में बड़े पैमाने पर मानव संसाधन का पुनर्गठन किया गया।

इस प्रक्रिया के तहत, 40 से ज्यादा मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया। खरीद, आपूर्ति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अलग-अलग अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से अनुभवी मेडिकल अधिकारियों को भी तैनात किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग की हर इकाई में जरूरी मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, संस्थागत क्षमता को मजबूत करना और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।

तिहाड़ और मंडोली जेलों में लंबे समय से तैनात डॉक्टरों के तबादले की सिफारिश भी प्रशासनिक सुधार और मानव संसाधन प्रबंधन की इस व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है।

--आईएएनएस

पीएसके