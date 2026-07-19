दिल्ली के जहांगीरपुर में पिता पर 13 साल की नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप, आरोपी की तलाश

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक व्यक्ति पर अपनी ही 13 साल की बेटी के यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है।

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पुलिस के मुताबिक, किशोरी की मां की शिकायत पर महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके बाद आरोपी पिता के फरार होने की खबर मिली।

किशोरी ने बताया कि उसके पिता शाकिर अली उसकी दादी के साथ बादली गांव में रहते हैं, जबकि वह अपनी मां और अपने 10 साल के भाई के साथ जहांगीरपुरी में रहती है। 7 जुलाई को जब उसकी मां और भाई घर पर नहीं थे तो उसके पिता उनके घर आए।

पुलिस ने कहा कि इस दौरान उसने कथित तौर पर उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और किसी को भी इस बारे में बताने पर उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी फरार है और उसे ढूंढने और पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में और जानकारी का इंतजार है।

इसी तरह का एक मामला कुछ माह पूर्व राजधानी दिल्ली से प्रकाश में आया था। यहां एक सौतेले पिता पर बेटी की इज्जत लूटने का आरोप लगा था। नाबालिग लड़की अपने सौतेले पिता के इस घिनौने जुर्म के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

उस दौरान पीड़िता ने बताया था कि उसका सौतेला पिता लगातार काफी समय से उसके साथ संबंध बना रहा था। मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी