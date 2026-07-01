दिल्ली के इस अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट बनने का मौका, 15 पदों के लिए तुरंत करें आवेदन, 2 जुलाई अंतिम तिथि

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (बीएसएएमसीएच) ने जूनियर रेजिडेंट (एमबीबीएस) के कुल 15 पदों को एडहॉक आधार पर भरने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं।

Read More

बीएसएएमसीएच की ओर से जारी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई तय है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे दिल्ली सरकार या बीएसएएमसीएच की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, संबंधित पोस्ट के लिए जारी अधिसूचना में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक या उससे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) से मान्यता प्राप्त एमबीबीएस की डिग्री या किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से उसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के लिए एक वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करना भी जरूरी है।

आवेदकों की अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी दिल्ली सरकार (जीएनसीटी) द्वारा अपनाए गए 7वें सीपीसी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

इंटरव्यू का आयोजन 6 और 7 जुलाई को 'मेडिकल डायरेक्टर ऑफिस, डॉ. बीएसए हॉस्पिटल, सेक्टर- VI, रोहिणी, दिल्ली -110085' के पते पर आयोजित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होना है, उन्हें केंद्र पर सुबह 9 से 11 बजे के बीच रिपोर्ट करने के अलावा अपने साथ आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी और सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मूल एवं फोटोकॉपी को याद से ले जाना होगा।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम