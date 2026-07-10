दिल्ली के चिड़ियाघर में एशियाई शेरनी महागौरी ने तीन शावकों को जन्म दिया

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली चिड़ियाघर में शेरनी महागौरी और शेर महेश्वर के एक ही साल में तीन एशियाई शेर शावकों का जन्म एक दुर्लभ घटना है।

Read More

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि शेरनी और उसके तीन नवजात शावकों को फिलहाल एक सुरक्षित प्रसूति कक्ष में रखा गया है, जहां उन्हें विकास के शुरुआती चरणों के लिए आवश्यक शांत और अबाधित वातावरण प्रदान किया जा रहा है।

बयान में कहा गया है कि शावक अपनी मां की निरंतर देखभाल में हैं और चिड़ियाघर की पशु चिकित्सा और पशु देखभाल टीमें सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के माध्यम से उन पर कड़ी निगरानी रख रही हैं।

अधिकारी ने कहा कि इस जोड़ी की बार-बार प्रजनन की सफलता लुप्तप्राय एशियाई शेर के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चिड़ियाघर के प्रजनन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

27 अप्रैल को महेश्वर और महागौरी ने दो स्वस्थ शावकों को जन्म दिया, एक नर जिसका नाम कार्तिक है और एक मादा जिसका नाम करणी है। दोनों ही चिड़ियाघर में अच्छी तरह से पल-बढ़ रहे हैं।

राष्ट्रीय चिड़ियाघर में वर्तमान में छह एशियाई शेर हैं, जिनमें तीन नर—सुंदरम, महेश्वर और कार्तिक—और तीन मादा—महागौरी, शैलजा और करणी—शामिल हैं।

पिछले महीने, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने दिल्ली चिड़ियाघर में 'एनजेडपी साथी ऐप' नामक एक स्मार्ट डिजिटल गाइड लॉन्च किया।

एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने स्मार्ट नेविगेशन के माध्यम से आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने और ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाने के उद्देश्य से सेल्फ-टिकटिंग कियोस्क का भी उद्घाटन किया।

एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 'एनजेडपी साथी ऐप' में एक इंटरैक्टिव डिजिटल मैप और स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम है, जिसकी मदद से आगंतुक जानवरों के बाड़े, शौचालय, बग्गी पॉइंट, निकास द्वार और अन्य सुविधाओं का पता लगा सकते हैं।

ऐप में एक्सप्रेस टूर, फैमिली टूर, ग्रैंड जू टूर और व्यक्तिगत 'माई टूर' जैसे थीम-आधारित टूर भी उपलब्ध हैं।

सेल्फ-टिकटिंग कियोस्क पर यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और मौके पर ही टिकट बुकिंग के लिए मुफ्त वाई-फाई कनेक्टिविटी भी मिलती है।

--आईएएनएस

एमएस/