दिल्ली की अदालत ने आईपीएस दीपक गहलावत को एक दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 2012 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को कथित रिश्वत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक दिन की हिरासत में भेज दिया।

Read More

गहलावत वर्तमान में दिल्ली स्थित नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। सीबीआई द्वारा उनको दिन में पहले गिरफ्तार किए जाने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।

सीबीआई ने आरोपी से पांच दिन की हिरासत में पूछताछ की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए गहलावत को आगे की जांच के लिए एक दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

गहलावत के वकील ने सीबीआई की हिरासत में पूछताछ की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आईपीएस अधिकारी पहले ही चार बार जांच में शामिल हो चुके हैं और पूरी जांच में सहयोग किया है।

बचाव पक्ष ने आगे कहा कि उनके बैंक खाते में कथित तौर पर जमा किए गए 50,000 रुपए उनकी पुरानी कार की बिक्री के लिए प्राप्त अग्रिम राशि मात्र थी।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रिश्वत लेने वाला कोई भी लोक सेवक अपने निजी बैंक खाते में पैसा प्राप्त नहीं करेगा।

सीबीआई के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने 8 जून को दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और दो निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जांच के दौरान, यह कथित तौर पर सामने आया कि गहलावत ने अवैध रिश्वत की मांग की थी, यह दावा करते हुए कि वह पुडुचेरी में नकली दवाओं की बिक्री से संबंधित सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में कुछ निजी व्यक्तियों को राहत दिलाने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है।

इससे पहले जांच में सीबीआई ने दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह और छह अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

--आईएएनएस

एमएस/