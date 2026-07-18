दिल्ली: जंतर-मंतर पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी गई

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। सोशल एक्टिविस्ट और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के बाद शनिवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान अभिजीत दीपके पर एक महिला ने स्याही जैसा तरल पदार्थ फेंका।

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इस घटना से कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि दीपके पर स्याही फेंके जाने के बाद समर्थक मंच की ओर दौड़ पड़े और हंगामा मच गया।

महिला की पहचान और घटना के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस द्वारा घटना की जांच किए जाने की उम्मीद है।

यह घटना दीपके द्वारा वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा के तुरंत बाद हुई। इस घोषणा के बाद समर्थक इकट्ठा हुए, जहां यह घटना घटी।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 6 जून से प्रदर्शन कर रहे लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हो गए, जिन्होंने 28 जून को विरोध स्थल पर आधिकारिक तौर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी।

इस बीच, दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक को शनिवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह के अनुपालन में उठाया गया।

पुलिसकर्मी सुबह विरोध स्थल पर पहुंचे और वहां जमा हुए सीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता के नारेबाजी और विरोध के बीच वांगचुक को अस्पताल ले गए।

इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, और उन्होंने पुलिस पर वांगचुक को जबरन घटनास्थल से हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसी दौरान समर्थकों के बीच से एक महिला निकली और उसने सीजेपी के संस्थापक पर स्याही फेंक दी।

--आईएएनएस

एमएस/