दिल्ली: जीटीबी एन्क्लेव पुलिस ने सुलझाया चोरी का मामला, तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिला पुलिस ने एक घर में हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जीटीबी एन्क्लेव थाना पुलिस ने महज कुछ ही दिनों में इस वारदात का पर्दाफाश कर तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने की दो अंगूठियां, एक सोने का मंगलसूत्र और एक सोने का लॉकेट भी बरामद किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है।

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पुलिस के अनुसार, यह मामला 19 जुलाई 2026 का है। अमित कुमार नामक व्यक्ति ने ई-एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि रात के समय उनकी मां घर की दूसरी मंजिल पर सो रही थीं। इसी दौरान अज्ञात चोर घर में घुस आए और ग्राउंड फ्लोर पर रखे सोने के आभूषणों समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी की जानकारी मिलने के बाद थाना जीटीबी एन्क्लेव में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए शाहदरा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के निर्देशन तथा एसीपी और थाना प्रभारी जीटीबी एन्क्लेव की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में हेड कांस्टेबल सचिन और कांस्टेबल अभिषेक को शामिल किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके अलावा, संभावित भागने के रास्तों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग भी जांची गई।

सीसीटीवी फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और तकनीकी साक्ष्यों को जुटाया। जांच के दौरान संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड से उनके पुराने आपराधिक विवरण और तस्वीरें निकालीं, जिनका मिलान सीसीटीवी फुटेज से किया गया। इससे यह पुष्टि हो गई कि वारदात को अंजाम देने वाले यही आरोपी थे।

लगातार निगरानी और पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 35 वर्षीय मनोज उर्फ जीतू उर्फ दांतला निवासी नंद नगरी, 25 वर्षीय आकिब उर्फ लाले निवासी राहुल गार्डन, लोनी (उत्तर प्रदेश) और 35 वर्षीय महेंद्र मिश्रा उर्फ बिहारी निवासी भलस्वा डेयरी, दिल्ली के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए दो सोने की अंगूठियां, एक सोने का मंगलसूत्र और एक सोने का लॉकेट बरामद किया, जिन्हें शिकायतकर्ता ने अपने चोरी हुए सामान के रूप में पहचान लिया। बरामद जेवरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया गया है।

पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने इस चोरी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने जीटीबी एन्क्लेव थाना क्षेत्र में चोरी और सेंधमारी की दो अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि तीनों आरोपी आदतन अपराधी हैं और पहले भी कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल वे जमानत पर बाहर थे।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, मामले की आगे जांच जारी है। शेष चोरी हुए सामान की बरामदगी, वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने और आरोपियों की अन्य चोरी व सेंधमारी के मामलों में भूमिका की भी जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस