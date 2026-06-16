दिल्ली-एनसीआर निवासियों को गर्मी से राहत मिली, बारिश के बाद तापमान में 9 डिग्री की गिरावट

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हुई हल्की बारिश ने निवासियों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई।

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मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के बाद अधिकतम तापमान में लगभग 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, जिससे निवासियों को ठंडक का एहसास हुआ।

बारिश के बाद, मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश, गरज और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग ने आगामी दिनों के पूर्वानुमान में कहा है कि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आर्द्रता 65 से 40 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। 19 जून से तापमान में फिर से वृद्धि शुरू हो सकती है।

आईएमडी ने 16 से 22 जून के बीच राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा की भविष्यवाणी की है।

इन दिनों में से अधिकांश समय के लिए मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। अच्छी खबर यह है कि 17 से 21 जून तक की अवधि के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

एक बयान में कहा गया कि 16 और 17 जून को और 19 से 22 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 60 किमी प्रति घंटा तक के झोंके) चलने की संभावना है; पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 जून को भी यही स्थिति रहेगी।

कुछ मौसम विशेषज्ञों का मानना ​​है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसम संबंधी गतिविधियों के प्रभाव से जून महीने में भीषण गर्मी के बावजूद दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मौसम सुहावना रहने की संभावना है। साथ ही, आर्द्रता बढ़ने की संभावना को देखते हुए बारिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

फिलहाल, तापमान में आई भारी गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है, और आने वाले दिनों में भी रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की उम्मीद है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह भी दी है।

--आईएएनएस

एमएस/