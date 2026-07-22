दिल्ली-एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना, हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलते गर्मी से राहत

नोएडा, 22 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। बीते 24 घंटों के दौरान आसमान पर काले घने बादलों का डेरा, कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों को उमस और भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है।

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पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही तेज धूप और गर्म हवाओं के बाद मौसम में आए इस बदलाव ने लोगों को राहत की सांस लेने का मौका दिया है। हालांकि, जिस तेज और भारी बारिश का इंतजार पूरा एनसीआर कर रहा था, फिलहाल उसकी संभावना कम नजर आ रही है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले पूरे सप्ताह तक मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि अगले सात दिनों के लिए किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है।

22 जुलाई को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन मध्यम बारिश के साथ सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। 23 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है।

24 जुलाई को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूरे दिन सामान्यतः बादल छाए रहेंगे तथा हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके बाद 25 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने केवल सामान्यतः बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। 26 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा तथा आर्द्रता 80 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच बनी रहेगी। 27 जुलाई को भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूरे दिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और आर्द्रता 80 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बादलों की मौजूदगी और बीच-बीच में होने वाली हल्की बारिश के कारण फिलहाल भीषण गर्मी से राहत बनी रहेगी। हालांकि, भारी और लगातार बारिश की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। ऐसे में लोगों को उमस से आंशिक राहत तो मिलेगी, लेकिन मौसम में लगातार बदलाव बना रहेगा।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीसीएच