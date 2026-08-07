दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश से जलभराव, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम; रेड अलर्ट जारी

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शुक्रवार को लगातार हुई भारी बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई, वहीं कई इलाकों में जलभराव और भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या भी खड़ी कर दी। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

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दक्षिण-पश्चिम मानसून ने एक बार फिर दिल्ली और आसपास के इलाकों में जोरदार दस्तक दी। लगातार बारिश के कारण दक्षिण दिल्ली के दुर्गा विहार में जलभराव हो गया, जबकि देवली रोड पर भी कई जगह पानी भर गया।

वहीं, उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर-95 अंडरपास के नीचे भारी जलभराव हो गया। महमाया फ्लाईओवर के नीचे जमा गहरे पानी में एक एंबुलेंस फंस गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।

बारिश के कारण दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। मेहरौली-बदरपुर रोड, आईटीओ, वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली-जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग समेत कई इलाकों में वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई।

पूर्वी दिल्ली के जीटी रोड, जीटीबी एन्क्लेव और दिलशाद गार्डन में भी यातायात प्रभावित रहा। सोशल मीडिया पर लोगों ने दक्षिणपुरी, ओखला, संगम विहार, सैनिक फार्म्स और मेहरौली-बदरपुर रोड के कई हिस्सों में जलभराव की तस्वीरें और वीडियो साझा किए।

आईएमडी के अनुसार, उत्तर भारत में एक साथ सक्रिय कई मौसम प्रणालियों के कारण यह भारी बारिश हो रही है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भी तेज बारिश जारी रह सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, स्थानीय बाढ़ और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका बनी रहेगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चल सकती हैं।

आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान यात्रा करते समय सतर्क रहें और जलभराव वाले इलाकों से बचने की कोशिश करें।

--आईएएनएस

डीएससी