दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश ने गर्मी और उमस से दिलाई राहत, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे उमस और गर्मी से काफी राहत मिली।

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक, अगले कुछ समय तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, बीच-बीच में बारिश होगी और तेज हवाएं भी चलेंगी।

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 34.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों की भीषण गर्मी से काफी कम था। विभाग ने अनुमान लगाया है कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। साथ ही हल्की बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, जिससे इस हफ्ते की शुरुआत में बने मौसम के हालात से और राहत मिलेगी।

विभाग ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर भारत के कई हिस्सों में और आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिससे पूरे इलाके में व्यापक बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि मौसमी सिस्टम मजबूत हो रहा है और इससे कई उत्तरी राज्यों में मौसम के पैटर्न पर असर पड़ने की संभावना है।

उत्तराखंड में, दक्षिण-पश्चिम मानसून बुधवार को पूरे राज्य में फैल गया और मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अलर्ट के अनुसार, देहरादून सहित पांच जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिससे संवेदनशील इलाकों में जलभराव, भूस्खलन और बारिश से जुड़ी अन्य दिक्कतें होने की संभावना है।

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मानसून मंगलवार को उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में दाखिल हुआ था और बुधवार तक पूरे राज्य में फैल गया।

अधिकारियों ने कहा कि मानसून के तेजी से आगे बढ़ने के कारण कई जिलों में व्यापक बारिश हुई है।

पहाड़ी राज्य के कई हिस्सों में बुधवार को अच्छी-खासी बारिश हुई। मौसम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, देहरादून में 56 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद जॉली ग्रांट में 52.5 मिमी, हल्द्वानी में 29.5 मिमी, लक्सर में 49 मिमी, रुद्रप्रयाग में 32.5 मिमी, पौड़ी गढ़वाल में 28.5 मिमी, कीर्तिनगर में 23.5 मिमी, मसूरी में 43 मिमी और खानपुर में 23 मिमी बारिश हुई। ये आंकड़े उत्तराखंड में आगे बढ़ रहे मानसून के व्यापक असर को दिखाते हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी