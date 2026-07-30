दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को हो सकती है तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

नोएडा, 30 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए 30 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को दिनभर आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी सामना लोगों को करना पड़ सकता है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है।

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 30 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, अधिकतम आर्द्रता 95 प्रतिशत और न्यूनतम 80 प्रतिशत तक रह सकती है, जिससे उमस भी महसूस होगी। हालांकि, बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

आईएमडी के अनुसार 30 जुलाई को सुबह, दोपहर और रात, तीनों समय गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिनभर अलग-अलग स्थानों पर थंडरस्टॉर्म, बिजली चमकने और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने, जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने और बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों या खुले स्थानों पर खड़े न होने की सलाह दी गई है। इसके बाद 31 जुलाई को भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही बना रहेगा।

पूर्वानुमान के अनुसार, इस दिन अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आर्द्रता 85 से 65 प्रतिशत के बीच रह सकती है। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस दिन किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

1 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री, जबकि आर्द्रता 95 से 75 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दिनभर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। इस दिन भी कोई विशेष चेतावनी नहीं है। 2 अगस्त को भी मौसम लगभग समान रहेगा। तापमान 33/25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक नहीं बल्कि सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होती रहेगी।

3 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन भी मौसम विभाग ने बादल और हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं 4 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दिन भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान से साफ है कि 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक पूरे दिल्ली-एनसीआर में मानसून सक्रिय रहेगा। 30 जुलाई को येलो अलर्ट के चलते तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना सबसे अधिक रहेगी, जबकि इसके बाद के दिनों में हल्की बारिश और बादलों का सिलसिला जारी रहेगा।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीसीएच