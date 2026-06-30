दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तापमान गिरने से मिलेगी राहत

नोएडा, 30 जून (आईएएनएस)। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 30 जून की सुबह से ही मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश तथा गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

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भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इसके साथ ही मॉनसून की गतिविधियां तेज होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 30 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिनभर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

विभाग ने विशेष चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दोपहर बाद बिजली गिरने के साथ गरज-चमक हो सकती है। 1 जुलाई को मौसम और अधिक सुहावना होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन आसमान सामान्यतः बादलों से ढका रहेगा तथा मध्यम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने दोपहर और शाम के समय तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है। 2 जुलाई को तापमान में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान घटकर 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज सतही हवाओं की संभावना व्यक्त की गई है। दोपहर और शाम के समय मौसम अधिक सक्रिय रह सकता है। 3 जुलाई को भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है, हालांकि इस दिन कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। 4 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। 5 जुलाई को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, लेकिन कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। इसी तरह 6 जुलाई को भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी तथा इस दिन भी कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का दौर जारी रहने से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलेगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीएससी